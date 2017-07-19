Отличные новости для поклонников творчества Ричарда Адамса! В России вышла настольная ролевая игра «Обитатели холмов», основанная на его одноимённом романе.

Игрокам предлагается взять на себя роли разумных кроликов, которые пытаются выживать в мире, полном опасностей, хищников и других кроликов. «Обитатели холмов» в первую очередь позиционируются как игра о совместном выживании. Правила основаны на популярной механике Powered by the Apocalypse, которая предполагает активное взаимодействие игроков с рассказываемой историей. К игре прилагается ряд бесплатных материалов, которые доступны в электронном виде. Сама книга тоже пока распространяется в цифровом виде, но издатели могут рассмотреть выход печатного издания — это, по их словам, зависит от продаж цифровой версии.

Кроме «Обитателей холмов», Адамса игра опирается на сказку «Жили-были пятнадцать зайцев» (Fifteen Rabbits) Феликса Зальтена. Может, эту сказку вы и не помните, но совершенно точно знаете другое творение Зальтена — сказку об оленёнке Бемби.

«Обитатели холмов» — роман Ричарда Адамса, опубликованный в 1972 году. Он рассказывает о большом путешествии кроликов в поисках нового дома. У кроликов в этой книге есть свой язык, свой фольклор, своя мифология, своё общественное устройство — но при этом они однозначно воспринимаются как животные.

Ричард Адамс был награждён за этот роман Медалью Карнеги.

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