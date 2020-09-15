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    По мотивам романа Лема «Непобедимый» выйдет видеоигра

    15 сентября 2020
    Кот-император
    15.09.2020
    3194
    0 минут на чтение
    По мотивам романа Лема «Непобедимый» выйдет ретро-триллер

    Польская студия Starward Industries, где собрались бывшие сотрудники CD Projekt RED и Techland, анонсировала научно-фантастический ретро-триллер The Invincible по мотивам романа Станислава Лема «Неуязвимый». Над ней работают с 2018-го.

    Разработчики обещают нелинейную одиночную сюжетную кампанию, в основу которой ляжет следующая идея: «во Вселенной есть уголки, где представителям человечества появляться не только нежелательно, а и вовсе запрещено». Действие развернётся на планете Регис-III, а стилистика вдохновлена ретрофутуризмом — в этой вселенной цифровая революция так и не случилась, как и не завершилась Холодная Война.

    Сюжет оригинального романа рассказывал о том, как экспедиция столкнулась с кремниевой формой жизни — роботами и дронами. Разработчики отмечают, что The Invincible не будет повторять сюжет книги, а скорее им вдохновлена. Вот как звучит синопсис:

    The Invincible – научно-фантастический триллер от первого лица в декорациях ретрофутуризма. Главный герой – ученый, который пробуждается на опасной планете и отправляется на поиски пропавшего экипажа его корабля. Ваша задача – выжить, раскрывая ужасающие тайны планеты.

    У игры уже открыта страница в Steam.

    Небольшое превью с фрагментом саундтрека

    Скриншоты

    По мотивам романа Лема «Непобедимый» выйдет ретро-триллер 1 По мотивам романа Лема «Непобедимый» выйдет ретро-триллер 6 По мотивам романа Лема «Непобедимый» выйдет ретро-триллер 5 По мотивам романа Лема «Непобедимый» выйдет ретро-триллер 4 По мотивам романа Лема «Непобедимый» выйдет ретро-триллер 3 По мотивам романа Лема «Непобедимый» выйдет ретро-триллер 2

    Игра запланирована на 2021-й для ПК, PS5, Xbox Series X и Xbox Series S.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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