По мотивам «Тихого дона» запущен в работу сериал о космических казаках-попаданцах

По мотивам «Тихого дона» запущен в работу сериал о космических казаках-попаданцах

Ростовский продюсер Сергей Пименов собирается снять сериал по мотивам романа «Тихий Дон». Вот только действие проекта будет разворачиваться вокруг казаков и армян в далёком постапокалиптическом будущем. Сериал получил соответствующее название — «Большое космическое путешествие казаков с армянами». Об этом продюсер рассказал у себя на странице в Facebook, а затем поделился подробностями с региональным изданием «Тютина».

Сериал описывает жизнь на территории земли Войска Донского в границах 1861 года. По сюжету, в будущем разворачивается атомная война, тогда из «подпространства» появляются казаки, чтобы спасти свою землю. Казак-старовер Иван Колодкин вонзает в землю в хуторе Богураев шашку атамана Платова — регион накрывает силовое поле, территория отделяется от поверхности Земли и улетает в космос. Продюсер Сергей Пименов

Автор рассказал, что одна из сюжетных линий сериала будет развиваться вокруг конфликта с армянами — поселениями Чалтырь и Нахичевань.

С армянами надо, естественно, договариваться, казаки устраивают с ними митинг и договариваются, что армянам отдают торговлю, таможню, границу. Продюсер Сергей Пименов

Другая сюжетная линия расскажет о контакте с инопланетянами. По словам Пименова, к земному острову в космосе то и дело будут прилетать пришельцы. Общаться с ними будет специально организованное Министерство торговли с инопланетянами.

У сериала есть своя страница с Facebook, где автор выкладывает вдохновляющие иллюстрации. Именно там можно найти иллюстрации к этой заметке. На своей же странице Пименов делится подробностями о съёмочном процессе.

Приквелом к «Путешествию» выступает вторая серия другого сериала Пименова «Мистер Хламщик». Вот здесь можно увидеть трейлер «Хламщика».

Идея выглядит настолько глупой и амбициозной, что за ней хочется следить. Судя по трейлеру прошлой работы, у продюсера вряд ли получится хоть что-то вразумительное, но сам анонс невероятно радует.