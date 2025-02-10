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Новости

По «Сказке о потерянном времени» Евгения Шварца снимут фильм

Андрей Квасков
10 февраля 16:44
81
1 минута на чтение
Братья Андреасян займутся новой экранизацией «Сказки о потерянном времени» Евгения Шварца.

Режиссером должен выступить Андрей Никифоров, который приложил руку к возвращению «Букиных», комедии «Оливье» и ряду других проектов.

Сюжет посвящен третьекласснику Пете Зубову, который бездарно тратил свое время и, в результате, превратился в старика. Чтобы вернуться в своё изначальное, «юное» состояние, Зубову нужно найти ещё троих товарищей по несчастью.

«Сказка о потерянном времени» впервые была экранизирована в 1964 году Александром Птушко, а спустя 14 лет вышел мультипликационный фильм от Кирилла Малянтовича.

Сейчас идут подготовки к съемкам, а премьера ожидается зимой 2025-2026-го.

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Андрей Квасков
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