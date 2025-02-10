По «Сказке о потерянном времени» Евгения Шварца снимут фильм





Режиссером должен выступить Андрей Никифоров, который приложил руку к возвращению «Букиных», комедии «Оливье» и ряду других проектов.





Сюжет посвящен третьекласснику Пете Зубову, который бездарно тратил свое время и, в результате, превратился в старика. Чтобы вернуться в своё изначальное, «юное» состояние, Зубову нужно найти ещё троих товарищей по несчастью.





«Сказка о потерянном времени» впервые была экранизирована в 1964 году Александром Птушко, а спустя 14 лет вышел мультипликационный фильм от Кирилла Малянтовича.







Сейчас идут подготовки к съемкам, а премьера ожидается зимой 2025-2026-го.