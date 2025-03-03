Победители «Оскара» 2025: «Анора», «Дюна» и другие

В Лос-Анджелесе в 97-й раз вручили премию американской киноакадемии «Оскар». Полным триумфатором стала драма «Анора», которая была названа лучшим фильмом, её режиссёр — лучшим режиссёром, а её актриса — лучшей актрисой. К сожалению, не получил «Оскар» наш соотечественник Юра Борисов, но он поднялся на сцену вместе с коллегами получать главную награду.
Из фантастических фильмов академики отметили «Дюну» за спецэффекты и звук, мюзикл «Злая» за костюмы, хоррор «Субстанция» за грим, а также мультфильм «Течение» (он же «Поток»).
Список победителей
Лучший фильм: «Анора»
Лучший режиссёр: Шон Бейкер, «Анора»
Лучшая женская роль: Майки Медисон, «Анора»
Лучшая мужская роль: Эдриен Броуди, «Бруталист»
Лучшая женская роль второго плана: Зои Салдана, «Эмилия Перес»
Лучшая мужская роль второго плана: Киран Калкин, «Настоящая боль»
Лучший иностранный фильм: «Я всё ещё здесь»
Лучший мультфильм: «Течение»
«Течение» (или «Поток»): лучший мультфильм
Лучший оригинальный сценарий: Шон Бейкер, «Анора»
Лучший адаптированный сценарий: Питер Строган, «Конклав»
Лучшая песня: «El Mal», «Эмилия Перес»
Лучший саундтрек: «Бруталист»
Лучший документальный фильм: «Нет другой земли».
Лучшие костюмы: «Злая»
«Злая»: лучшие костюмы
Лучший грим и волосы: «Субстанция»
Лучшая работа художника-постановщика: «Злая»
Лучший звук: «Дюна: часть вторая»
Лучший монтаж: «Анора»
Лучшая операторская работа: «Бруталист»
Лучшие спецэффекты: «Дюна: часть вторая»
Лучший короткометражный фильм: «Я не робот»
Лучший короткометражный мультфильм: «В тени кипариса»
Лучший короткометражный документальный фильм: «Единственная девушка в оркестре»