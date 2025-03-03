Победители «Оскара» 2025: «Анора», «Дюна» и другие

В Лос-Анджелесе в 97-й раз вручили премию американской киноакадемии «Оскар». Полным триумфатором стала драма «Анора», которая была названа лучшим фильмом, её режиссёр — лучшим режиссёром, а её актриса — лучшей актрисой. К сожалению, не получил «Оскар» наш соотечественник Юра Борисов, но он поднялся на сцену вместе с коллегами получать главную награду.

Из фантастических фильмов академики отметили «Дюну» за спецэффекты и звук, мюзикл «Злая» за костюмы, хоррор «Субстанция» за грим, а также мультфильм «Течение» (он же «Поток»).

Список победителей

Лучший фильм: «Анора»

Лучший режиссёр: Шон Бейкер, «Анора»

Лучшая женская роль: Майки Медисон, «Анора»

Лучшая мужская роль: Эдриен Броуди, «Бруталист»

Лучшая женская роль второго плана: Зои Салдана, «Эмилия Перес»

Лучшая мужская роль второго плана: Киран Калкин, «Настоящая боль»

Лучший иностранный фильм: «Я всё ещё здесь»

Лучший мультфильм: «Течение»

«Течение» (или «Поток»): лучший мультфильм

Лучший оригинальный сценарий: Шон Бейкер, «Анора»

Лучший адаптированный сценарий: Питер Строган, «Конклав»

Лучшая песня: «El Mal», «Эмилия Перес»

Лучший саундтрек: «Бруталист»

Лучший документальный фильм: «Нет другой земли».

Лучшие костюмы: «Злая»

«Злая»: лучшие костюмы

Лучший грим и волосы: «Субстанция»

Лучшая работа художника-постановщика: «Злая»

Лучший звук: «Дюна: часть вторая»

Лучший монтаж: «Анора»

Лучшая операторская работа: «Бруталист»

Лучшие спецэффекты: «Дюна: часть вторая»

Лучший короткометражный фильм: «Я не робот»

Лучший короткометражный мультфильм: «В тени кипариса»

Лучший короткометражный документальный фильм: «Единственная девушка в оркестре»

«Субстанция»: лучший грим

Что мы писали раньше Фантастические фильмы, получившие больше всего «Оскаров» Александр Гагинский 29.02.2016 100362 Жюри «Оскара» не любит фантастику. Но отдельные шедевры заставили даже академиков изменить мнение о «нецензурном слове на букву F».

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