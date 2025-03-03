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Победители «Оскара» 2025: «Анора», «Дюна» и другие

Кот-император
3 марта 09:21
783
2 минуты на чтение
В Лос-Анджелесе в 97-й раз вручили премию американской киноакадемии «Оскар». Полным триумфатором стала драма «Анора», которая была названа лучшим фильмом, её режиссёр — лучшим режиссёром, а её актриса — лучшей актрисой. К сожалению, не получил «Оскар» наш соотечественник Юра Борисов, но он поднялся на сцену вместе с коллегами получать главную награду.
Из фантастических фильмов академики отметили «Дюну» за спецэффекты и звук, мюзикл «Злая» за костюмы, хоррор «Субстанция» за грим, а также мультфильм «Течение» (он же «Поток»).

Список победителей

Лучший фильм:  «Анора»
Лучший режиссёр: Шон Бейкер, «Анора»
Лучшая женская роль: Майки Медисон, «Анора»
Лучшая мужская роль: Эдриен Броуди, «Бруталист»
Лучшая женская роль второго плана: Зои Салдана, «Эмилия Перес»
Лучшая мужская роль второго плана: Киран Калкин, «Настоящая боль»
Лучший иностранный фильм: «Я всё ещё здесь»
Лучший мультфильм: «Течение»

«Течение» (или «Поток»): лучший мультфильм

Лучший оригинальный сценарий: Шон Бейкер, «Анора»
Лучший адаптированный сценарий: Питер Строган, «Конклав»
Лучшая песня: «El Mal», «Эмилия Перес»
Лучший саундтрек: «Бруталист»
Лучший документальный фильм: «Нет другой земли».
Лучшие костюмы: «Злая»

«Злая»: лучшие костюмы

Лучший грим и волосы: «Субстанция»
Лучшая работа художника-постановщика: «Злая»
Лучший звук: «Дюна: часть вторая»
Лучший монтаж: «Анора»
Лучшая операторская работа: «Бруталист»
Лучшие спецэффекты: «Дюна: часть вторая»
Лучший короткометражный фильм: «Я не робот»
Лучший короткометражный мультфильм: «В тени кипариса»
Лучший короткометражный документальный фильм: «Единственная девушка в оркестре»

«Субстанция»: лучший грим

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

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