Худшие фильмы года по версии «Золотой малины»

В нынешнем разрушенном мире, где ИСКУССТВУ дают оценки, как в профессиональном рестлинге, я предпочёл НЕ следовать трусливым правилам индустрии, которая так боится риска, хотя в её распоряжении — бездонный запас молодых талантов, что не способна создавать картины, которые будут помнить и смотреть лет через 50.
Для меня честь стоять в одном ряду с такими великими и смелыми киноделами как Жак Тати, который разорился, чтобы создать один из лучших провальных фильмов в истории кино — «Время развлечений». Искренне благодарю всех моих талантливых коллег, которые помогли мне создать произведение искусства — «Мегалополис» и заставили нас вспомнить, что прокат это всего лишь деньги, и как и войне, тупости и политике нет места в нашем будущем.