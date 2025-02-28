Худшие фильмы года по версии «Золотой малины»





Неожиданностью стало «награждение» ветерана Голливуда Фрэнсиса Форда Копполы как «худшего режиссёра». Фильм «Джокер 2», считавшийся фаворитом антипремии с 7 номинациями, в итоге получил только две «малины», а другой антифаворит, «Бордерлендс», и вовсе отделался только номинациями. Две антипремии получила нефантастическая комедия «Без глазури», малоизвестная у нас.

Жюри антипремии «Золотая малина» объявило худшие фильмы последнего года по своей версии. Абсолютным «победителем» стал супергеройский фильм «Мадам Паутина», который признали худшим фильмом, исполнительницу главной роли Дакоту Джонсон — худшей актрисой, а его сценарий — худшим сценарием.