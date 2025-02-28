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Худшие фильмы года по версии «Золотой малины»

Кот-император
28 февраля 22:58
275
1 минута на чтение
Жюри антипремии «Золотая малина» объявило худшие фильмы последнего года по своей версии. Абсолютным «победителем» стал супергеройский фильм «Мадам Паутина», который признали худшим фильмом, исполнительницу главной роли Дакоту Джонсон — худшей актрисой, а его сценарий — худшим сценарием.

Неожиданностью стало «награждение» ветерана Голливуда Фрэнсиса Форда Копполы как «худшего режиссёра». Фильм «Джокер 2», считавшийся фаворитом антипремии с 7 номинациями, в итоге получил только две «малины», а другой антифаворит, «Бордерлендс», и вовсе отделался только номинациями. Две антипремии получила нефантастическая комедия «Без глазури», малоизвестная у нас.
Полный список «победителей»:
Худший фильм: «Мадам Паутина»
Худший режиссёр: Фрэнсис Форд Коппола за «Мегалополис»
Худший актёр: Джерри Сайнфелд за «Без глазури»
Худшая актриса: Дакота Джонсон за «Мадам Паутина»
Худший актёр второго плана: Джон Войт за «Мегалополис»
Худшая актриса второго плана: Эми Шумер за «Без глазури»
Худший экранный дуэт: Хоакин Феникс и Леди Гага за «Джокер: Безумие на двоих»
Худший ремейк, сиквел или плагиат: «Джокер: Безумие на двоих»
Худший сценарий: «Мадам паутина»
Спецноминация «Искупление»: Памела Андерсон за «Шоугёрл»
Френсис Форд Коппола
отреагировал на вручение антипремии

В нынешнем разрушенном мире, где ИСКУССТВУ дают оценки, как в профессиональном рестлинге, я предпочёл НЕ следовать трусливым правилам индустрии, которая так боится риска, хотя в её распоряжении — бездонный запас молодых талантов, что не способна создавать картины, которые будут помнить и смотреть лет через 50.


Для меня честь стоять в одном ряду с такими великими и смелыми киноделами как Жак Тати, который разорился, чтобы создать один из лучших провальных фильмов в истории кино — «Время развлечений». Искренне благодарю всех моих талантливых коллег, которые помогли мне создать произведение искусства — «Мегалополис» и заставили нас вспомнить, что прокат это всего лишь деньги, и как и войне, тупости и политике нет места в нашем будущем.


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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

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