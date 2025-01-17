Антиитоги 2024 года: разочарования, провалы и мультивселенная кринжа

«Итоги 2024» добрались до прошлогоднего оливье! В отдельную корзинку под столом мы собрали фильмы, игры и сериалы, которые вызвали у нашей редакции самые громкие аплодисменты ладонью по лбу. Здесь у нас хранятся громкие провалы, жестокие разочарования и просто полная трэшанина. Например, фильм-камикадзе, убийца киновселенной и самые скандальные «Звёздные войны» от «Диснея» (а это достижение!). По идее, всё это антирекомендации. Но некоторые из них так безумны в своей плохости, что именно этим и развлекают. Любители хейтвотчинга, берите на заметку!

Фильмы

Джокер: Безумие на двоих

Дамы и господа, перед нами уникальный случай: режиссёр уничтожил продолжение своего хита не случайно, а потому, что таким его и задумал. Тодд Филлипс убил «Джокера» сиквелом. Показал жирный фак и студии, вздумавшей превратить авторское кино в франшизу, и токсичным фанатам. Сделал так, чтобы никто не восхищался Артуром Флеком, который оказался не великим преступником, а несчастным нытиком.

Можно аплодировать смелости Тодда. Вот только задумано так или нет, а сам фильм-то скучный. Два часа все обсуждают, как на подкасте, события предыдущей части и личность Артура, а тот так и не делает ничего суперзлодейского. И даже эта судебная драма ни к селу ни к городу прерывается песнями из других фильмов, потому что Хоакин Феникс мечтал сняться в мюзикле (хотя петь явно не умеет). 200 миллионов бюджета, видимо, ушли на гонорар ему и Леди Гаге в роли не-совсем-Харли Квинн, потому что на экране их не видно.

Годы спустя «Безумие на двоих» точно будут изучать в киношколах. На курсе для студийных продюсеров. «Видите, дорогие студенты, что бывает, когда доверяешь видению режиссёра и не вмешиваешься в его работу?» Вряд ли Филлипс хотел преподать киноиндустрии такой урок, но вот так «Джокер 2» вошёл в историю — как фильм-камикадзе, который повёл на таран его же рулевой.

О фильме «Джокер: Безумие на двоих» — это экранизация комментариев к «Джокеру» в интернете Александр Гагинский 05.10.2024 16948 Жертва системы или Тайлер Дёрден нового мира?

Крейвен-охотник

Зато этот фильм ничуть не разочаровал. «Крейвен» дал именно то, на что мы надеялись: развесистую клюкву и ядрёную наркоманию вместо сценария. Такое кино, чтобы от души позабавиться, едко комментируя каждую сцену.

Уже шесть лет студия Sony штампует фильмы о персонажах из комиксов про Человека-паука, на которых у неё завалялись права. Об их качестве многое говорит то, что лучшее в серии — трилогия про Венома. 2024 год стал пиком (то есть дном) этой киновселенной, но если « Мадам Паутина » вышла плохой и скучной, то «Крейвен» так плох, что почти хорош.

Создатели скрестили супергероику с дичью про Bad Яussians в духе «Сибирского воспитания». Полуголый бородатый Пипец брутально скачет по заснеженной Сибири, сражаясь с ФТЧС России (не спрашивайте) и компьютерными леопардами. Рассел Кроу со смешным акцентом играет ходячий стереотип о Bratva. Хаотичный сюжет швыряет героев по миру со скоростью телепортации, но все локации выглядят одинаково серыми — как известно, солнышко не светит не только над Россией, но и над русскими в любом месте.

Впрочем, кино вышло не оскорбительным, а непреднамеренно смешным. Почти жаль, что больше мы такого не увидим: поглядев на сборы «Крейвена», Sony наконец закрыла «киновселенную кринжа».

Сериалы

Аколит

Чисто в теории «Аколит» мог стать одним из самых успешных сериалов по «Звёздным войнам». Впечатляющий актёрский состав, интригующая тема (так ли много у нас проектов, полностью посвящённых возвышению тёмной стороны Силы?), а самое главное — эпоха, прежде совершенно не исследованная на экране. В общем, поле для творчества непаханое. К сожалению, шоураннер сериала Лесли Хэдланд и команда сценаристов со своей задачей совершенно не справились — сериал получился слабым и неровным, в нём плохо прописанные персонажи, бездарно потраченные актёры и сюжетные дыры размером со «Звезду смерти».

Добавим к этому стабильно плохой для последних проектов Lucasfilm маркетинг — казуальный зритель про «Аколит» даже не услышал. Рейтинги в итоге оказались настолько низкими, что студия под шумок закрыла сериал, хотя Хэдланд, судя по всему, рассчитывала расписать историю сезонов на пять. Создатели сериала, разумеется, во всём обвинили токсичных фанатов, не готовых к такому прогрессивному сторителлингу. Но, пожалуй, главным разочарованием стоит считать то, что после десятка лет эффективного менеджмента Кэтлин Кеннеди у руля Lucasfilm провалу очередного телевизионного проекта по «Звёздным войнам» никто уже и не удивлён.

О сериале «Звёздные войны: Аколит»: каким получился сериал про джедаев? Александр Стрепетилов 19.07.2024 22750 Пожалуй, самый противоречивый сериал по «Звёздным войнам».

Спираль

Поклонники хоррор-мангаки Дзюндзи Ито ждали экранизацию его главного творения пять долгих лет. То, что получилось, могло бы служить неплохой иллюстрацией к мему «ожидание/реальность». Вместо четырёх качественных серий нам преподнесли одну отличную и три ужасающих — только пугали они не фирменными гротексными образами, а халтурной анимацией и скомканным повествованием. Историю проклятого городка Куродзу, который медленно захватывают спирали, безжалостно утрамбовали в короткие двадцатиминутные эпизоды, пожертвовав и саспенсом, и атмосферой безумного кошмара, и раскрытием сюжетных линий.

Но всё это, хоть и с трудом, ещё можно было пережить — а вот то и дело утирать кровь, капающую из глаз из-за кривого рисунка, гораздо сложнее. Герои двигаются рывками, будто постоянно борются с нервным тиком, беседуют, почти не открывая рта, и ходят, не касаясь ногами бедноватого фона. От сверхдетализированных, навевающих страх иллюстраций манги в аниме не осталось и следа.

Обиднее всего, что резкое ухудшение качества подстерегает беспечного зрителя после первой серии, которая явно создана с любовью и напоминает ожившую мангу. Увы, передавать производство на аутсорс было не лучшей идеей студии Production I.G USA. Создатели, вот вам урок: если хотите сделать что-то хорошо — делайте это сами. Или с умом выбирайте тех, кому доверяете работу, — чтобы потом не сталкиваться с гневом фанатов, которым после пяти лет надежды на достойную адаптацию достался лишь парад дёрганых марионеток.

О сериале Аниме «Спираль»: проклятие экранизаций Дзюндзи Ито Мария Лебеденко 23.10.2024 17683 Как мечта фанатов превратилась в кошмар.

Игры

Concord

С эпичным провалом Concord в этом году не сравнится ничто. Раздутые бюджеты, на фоне которых SONY сворачивала разработку ожидаемых проектов от других студий; оторванность разработчиков от аудитории; скандалы; отталкивающие персонажи; максимально вторичный концепт. Игрокам предложили «Овервотч» за оверпрайс, да ещё и с максимально непривлекательными персонажами, «нетакойность» которых была, по сути, главной фишкой игры в глазах разработчиков.

Уже под трейлерами, утопленными в дизлайках, аудитория задала ключевой вопрос: зачем играть во вторичный продукт с неинтересными персонажами за деньги, когда есть бесплатные аналоги — хорошие, привычные, увлекательные? Ответа мы не получили, и на старте одна из самых амбициозных и дорогих в разработке игр закономерно продалась тиражом в 25 000 экземпляров. Онлайн в Steam не превышал нескольких сотен игроков и очень быстро упал настолько, что собрать лобби для матча стало практически невозможно. Те, кто таки опробовал Concord, разнесли её в клочья — и за всё тех же скучных и неприятных персонажей, и за раздражающую динамику, поскольку каждое убийство по сравнению с конкурентами требовало слишком много времени.

В итоге SONY пошла на беспрецедентный шаг — закрыла серверы игры через две недели после выхода, вернула деньги игрокам и распустила Firewalk Studios, которую приобрела в 2023 году за огромную сумму (по слухам, под 200 миллионов долларов). Отрадно, что ошибка была признана достаточно быстро, но сообщество до сих пор жаждет крови ответственных за неё лиц. Но тут важны лишь настроения инвесторов — а в общем и целом дела игрового подразделения SONY пока достаточно хороши, чтобы они могли не переживать из-за потери нескольких сотен миллионов долларов.

Смута

А в отечественной игровой индустрии скандал вызвала «Смута», амбициозная игра по российской истории, оказавшаяся максима льно сырой. Мало контента, много глюков, недодуманный геймплей, собранные наспех локации. На выходе игру не пинал только ленивый, но есть один нюанс. Качество проекта — не следствие чьей-то жадности, глупости или некомпетентности. «Смуту» частично делали на государственные деньги, а к ним прилагается условие — жёсткое соблюдение сроков. И там, где другие разработчики отложили бы релиз на два года, Cyberia Nova вынуждена была выпускать игру в срок в существующем виде. Проект продолжают доделывать уже после релиза — переработки «Смуты» настолько глобальны, что там с патчами меняют даже озвучку персонажей!

То, что по бумагам было официальным релизом, де-факто лишь начало раннего публичного альфа-теста. Мы наверняка увидим ещё не одну такую историю до тех пор, пока грантовые фонды не начнут учитывать специфику игровой разработки и с пониманием относиться к переносам сроков. А этого может в принципе не случиться, ведь государству положено контролировать деньги, которые оно выдаёт, а плавающие сроки — окно возможностей для мошеннических схем.

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