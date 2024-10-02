Похоже, Sony хочет сделать больше фильмов про симбиотов

В финальном трейлере «Венома: Последний танец» показали Налла, создателя симбиотов и злодея космических масштабов.
Вскоре после этого режиссер Келли Марсел рассказала, что для Налла триквел «Венома» будет лишь вступлением.
Судя по всему, у Sony есть планы на другие фильмы про симбиотов, но подробностей об этом пока нет.
Мы сейчас заходим на территорию спойлеров. <...> Поверьте, мы знаем, что Налл очень важен для фанатов. В фильме мы лишь закладываем для него основу. Король в черном слишком силен, чтобы заскочить на один раз.
Последний фильм про Венома выйдет 25 октября.
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