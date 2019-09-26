Полноценный трейлер НФ-сериала «Ради всего человечества» от Apple

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В сети появился полноценный трейлер научно-фантастического сериала «Ради всего человечества» от Apple. Режиссёром проекта выступает Рональд Мур («Звёздный крейсер „Галактика“», «Чужестранка»).

Сюжет расскажет о мире, где космическая гонка между США и СССР никогда не прекращалась. Русские первыми отправили человека на Луну, NASA научились создавать технологии для путешествий по всей Солнечной системе уже в семидесятые годы XX века.

Главные роли в шоу исполняют Юэль Киннаман («Убийство»), Майкл Дорман («Патриот») и Сара Джонс («Алькатрас»).

Премьера первого сезона состоится на новом сервисе Apple TV+ 1 ноября.

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