Полноценный трейлер НФ-сериала «Ради всего человечества» от Apple

В сети появился полноценный трейлер научно-фантастического сериала «Ради всего человечества» от Apple. Режиссёром проекта выступает Рональд Мур («Звёздный крейсер „Галактика“», «Чужестранка»).
Сюжет расскажет о мире, где космическая гонка между США и СССР никогда не прекращалась. Русские первыми отправили человека на Луну, NASA научились создавать технологии для путешествий по всей Солнечной системе уже в семидесятые годы XX века.
Главные роли в шоу исполняют Юэль Киннаман («Убийство»), Майкл Дорман («Патриот») и Сара Джонс («Алькатрас»).
Премьера первого сезона состоится на новом сервисе Apple TV+ 1 ноября.
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