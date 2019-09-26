Полноценный трейлер НФ-сериала «Ради всего человечества» от Apple

Фантастика-2017: лучшие сериалы 15 главных шоу года: ужасы и космос, сюрреализм и абсурд, юмор и брутальность, Рик и Морти.

Мультфильмы по Киру Булычёву: Алиса, «Перевал» и другие Знаете ли вы, кто был прототипом механика Зелёного из «Тайны третьей планеты», сколько экранизаций у «Великого Гусляра» и зачем Алиса Селезнёва работала в Сколково?

Почему Стивен Хокинг предсказывает конец света? Великий физик то и дело угрожает человечеству гибелью. Пора волноваться за Землю — или за Хокинга? А может, эти пророчества — часть какого-то замысла?