Разработчики из студии Daedalic Entertainment (квесты «Депония») опубликовали первый тизер своего нового проекта, который никак не связан с их прошлыми играми. State of Mind — стильный киберпанк, напоминающий экшен Remember Me.

Действие сюжета разворачивается в Берлине 2048 года. Мир находится на грани. Истощение ресурсов, болезни, вызванные загрязнение воды и воздуха, растущая преступность и война. Правительства и компании обещают избавление от всего этого благодаря техническому прогрессу. Дроны и гуманоидные роботы заменяют людей на общественных работах, все устройства научились подключаться друг к другу, а наблюдение стало вездесущим. Сбежать от ужасов нового мира можно, если загрузить своё сознание в виртуальность.

Игроку предстоит взять на себя роль Ричарда Нолана — журналиста, который пытался загрузить своё сознание и сознания своей семьи. Но что-то пошло не так, и теперь он заперт между реальностью и виртуальным миром.

State of Mind выходит в августе этого года на PC, PS4 и Xbox One.