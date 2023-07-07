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    Новости

    Посмотрите вырезанную сцену из финала «Стражей галактики 3»

    7 июля 2023
    Фото аватара
    07.07.2023
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    0 минут на чтение
    Посмотрите вырезанную сцену из финала «Стражей галактики 3»

    7 июля «Стражи галактики 3» Джеймса Ганна вышли в иностранных онлайн-кинотеатрах вроде Amazon Prime Video.

    А вместе с этим мы можем увидеть вырезанную сцену из финала фильма с незаконченными визуальными эффектами.

    Так, в ней Ракета запирает Высшего Эволюционера на базе Стражей галактики. А Краглин предлагает Адаму Уорлоку придумать себе новое супергеройское имя.

    Напомним, фильм тепло встретили как критики, так и обычные зрители. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 82% и 94% соответственно.

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