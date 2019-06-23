Киностудия Millennium Films объявила, что нашла режиссёра для «Рыжей Сони». Кресло займёт постановщица Джилл Солоуэй, известная по сериалу «Очевидное» и документалке «Профессор Марстон и его Чудо-женщины». Солоуэй напишет и поставит грядущую картину.

Я не могу дождаться того момента, когда оживлю эпический мир «Рыжей Сони». Для меня исследовать богатую мифологию и изучать становление героини — это профессиональная мечта. Джилл Солоуэй, сценарист и режиссёр

Первоначально снимать «Рыжую Соню» должен был режиссёр Брайан Сингер («Богемская Рапсодия», «Люди Икс»), однако глава студии Millennium Ави Лернер отстранил его от должности после обвинений в сексуальном насилии.