Киностудия Millennium Films объявила, что нашла режиссёра для «Рыжей Сони». Кресло займёт постановщица Джилл Солоуэй, известная по сериалу «Очевидное» и документалке «Профессор Марстон и его Чудо-женщины». Солоуэй напишет и поставит грядущую картину.

Я не могу дождаться того момента, когда оживлю эпический мир «Рыжей Сони». Для меня исследовать богатую мифологию и изучать становление героини — это профессиональная мечта.

Джилл Солоуэй, сценарист и режиссёр

Первоначально снимать «Рыжую Соню» должен был режиссёр Брайан Сингер («Богемская Рапсодия», «Люди Икс»), однако глава студии Millennium Ави Лернер отстранил его от должности после обвинений в сексуальном насилии.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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