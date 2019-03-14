В конце января продюсер студии Millenium Films Ави Лернер заявил, что намерен сохранить Брайану Сингеру пост режиссёра «Рыжей Сони» — несмотря на то, что против постановщика выдвинули обвинения в сексуальном насилии. Тогда руководитель кинокомпании объяснил, что считает выдвинутые обвинения несущественными.

Однако в середине марта издание The Hollywood Reporter в рамках расследования о связях генерального директора Warner Bros. Кевина Цудзихары с актрисой Шарлоттой Кирк выяснило, что Ави Лернер всё же уволил режиссёра. Как оказалось, с кинокомпанией отказались иметь дело местные дистрибьютеры — они решили не работать с фильмом Сингера из-за обвинений. Теперь режиссёра у картины нет, и неизвестно, выйдет ли она вообще.

Ранее Бригитта Нильсен, исполнившая роль Сони в фильме 1985 года, предложила на должность постановщицы Сюзанну Бир («Птичий короб»).