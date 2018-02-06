Интернет-гигант Amazon анонсировал сериал о приключениях Конана-Варвара, сообщает Deadline. Шоу назначили исполнительных продюсеров и режиссёра.

В основу будущего сериала лягут повести, написанные Робертом Говардом, «отцом» Конана. Кресло шоураннера занял Райан Кондал, работавший над «Колонией». Исполнительными продюсерами назначены Уоррен Литтлфилд («Фарго», «Рассказ служанки») и Мигель Сапочник, который также будет режиссёром сериала. Сапочник снимал самые зрелищные серии «Игры престолов»: «Битву бастардов», «Ветра Зимы» и «Суровый дом». Недавно на Netflix вышел сериал «Видоизменённый углерод», для которого он снял первую серию.

Других подробностей о проекте не сообщается. Издание пишет, что Сапочник и Кондал — большие поклонники творчества Говарда. Мы надеемся, любовь к книгам и бюджет от Amazon помогут им снять достойный сериал. Ждём брутальное, прямолинейное и красивое фэнтези-приключение с кровищей и спецэффектами.

Напомним, первая повесть о Конане-Варваре вышла ещё в 1932 году в журнале Weird Tales. С тех пор Говард выстроил вокруг персонажа огромную вселенную. Конан побывал пиратом, атаманом казаков, наёмником и в конце концов стал королём — причём на редкость мудрым и ответственным. После смерти Говарда развивать мир и истории о Конане продолжили последователи писателя. Кто только не писал произведения о Конане: Роберт Джордан, Пол Андерсон и многие другие. Даже отечественные авторы публиковали истории под иностранными псевдонимами. Позже Конан стал героем комиксов, игр, фильмов и сериалов. Наибольшую известность персонажу принёс фильм «Конан-Варвар» 1982 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.