Голливудский сценарист рассказал, почему не стоит ждать нового «Конана» с Шварценеггером

Голливудский сценарист рассказал, почему не стоит ждать нового «Конана» с Шварценеггером

Плохие новости для всех поклонников гиперборейского цикла. Сценарист Крис Морган рассказал, что студия Universal отказалась от съёмок нового фильма о Конане с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Об этом мистер Морган рассказал в интервью изданию Entertainment Weekly.

По его словам, они пригласили в команду сценариста Уилла Билла, который написал первый черновик «Легенды о Конане». Его переработали в пользу нового сценария, который требовал слишком больших затрат:

[Это был] Конан 30 лет спустя, в духе «Непрощённого» Клинта Иствуда. Всё получилось очень круто! Но для фильма требовался высокий бюджет, а студия не была уверена в успехе ленты с таким названием, да и сомневалась в значимости для рынка. В итоге, руководство отказалось от идеи фильма. Сценарист Крис Морган

Он добавляет, что у зрителей ещё есть шанс увидеть новые приключения Конана.

Я думаю, они рассматривают эту историю для сериалов или что-то в этом роде.

Напомним, больше года назад актёр Арнольд Шварценеггер действительно говорил про сценарий нового фильма. Продюсеры искали режиссёра, но видимо потерпели неудачу.