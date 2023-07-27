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    Новости

    «Пожиратель света съест солнце» — первый трейлер «Кастлвании: Ноктюрн»

    27 июля 2023
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    27.07.2023
    228
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    «Пожиратель света съест солнце» — первый трейлер «Кастлвани

    Netflix опубликовал первый тизер-трейлер нового анимационного сериала по «Кастлвании», который получил название «Ноктюрн».

    Шоу расскажет историю происхождения Рихтера Бельмонта из Castlevania: Rondo of Blood с участием вампиров во времена Французской революции.

    Шоураннером выступает Кевин Колд, приложивший руку к оригинально сериалу. Вместе с ним над сценарием работал Клайв Брэдли.

    Премьера состоится 28 сентября.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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