4 апреля на CrowdRepublic стартует предзаказ русскоязычного издания настольной ролевой системы Dungeons & Dragons, с которой началось массовое распространение НРИ по всему миру. Hobby Games издадут самую новую, пятую редакцию.

На русском языке официально выйдет самая свежая версия «Книги игрока» (Player’s Handbook) и «Стартового набора». «Книга игрока» — это свод правил, в которых рассказывается, как создавать и развивать персонажей, как исследовать мир и сражаться с чудовищами. В ней описаны заклинания, снаряжение и многое другое.

В коробке «Стартового набора» есть всё необходимое, чтобы начать играть:

краткая книга правил для игры персонажами 1-5 уровней;

готовое приключение;

5 готовых персонажей;

набор игровых костей.

Кроме этого, в 2019 году также планируется издание на русском языке Monster Manual («Энциклопедия чудовищ») и Dungeon Master’s Guide («Руководство мастера подземелий»).

Участники кампании получат скидку и приоритет при рассылке заказов. Поддержать компанию можно будет на CrowdRepublic с 4 апреля.