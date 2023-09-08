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    Продолжается краудфандинг на выпуск видеоигры «Василиса и Баба Яга» по русским сказкам

    8 сентября 2023
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    08.09.2023
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    На Boomstarter продолжается сбор средств на выпуск видеоигры «Василиса и Баба Яга», вдохновлённой русскими сказками и народным фольклором.

    «Василиса и Баба Яга» — двухмерный приключенческий платформер, в котором игрок берёт на себя роль как самой девушки Василисы, так и её куклы, которая помогает хозяйке. Злая мачеха отправила Василису ночью за огнём к Бабе Яге, поэтому девушке предстоит преодолеть множество опасностей и постараться вернуться из этого путешествия целой и невредимой.

    У игры уже есть демоверсия, доступная в Steam и VK Play.

    Геймплей, по словам разработчиков, будет строиться вокруг выполнения разных поручений и заданий, которые могут быть как бытовыми, так и боевыми. Иногда придётся драться с мелкой нечистью, а иногда — прокрадываться мимо болотника и убегать от Бабы Яги.

    До конца кампании остаётся неделя. Собрано примерно 556 из 900 тысяч рублей. В рамках краудфандинга можно заказать лоты с цифровым ключом, с коллекционным изданием, с сувенирами (тематические открытки и кулоны), с народными игрушками, иллюстрированной книгой и многим другим.

    Кадры

    Продолжается краудфандинг на выпуск видеоигры «Василиса и Баба Яга» по русским сказкам Продолжается краудфандинг на выпуск видеоигры «Василиса и Баба Яга» по русским сказкам 3 Продолжается краудфандинг на выпуск видеоигры «Василиса и Баба Яга» по русским сказкам 2 Продолжается краудфандинг на выпуск видеоигры «Василиса и Баба Яга» по русским сказкам 1

    Разработчики планируют выпустить игру во втором квартале 2024-го.

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     Леонид Мойжес |  21.08.2021 |  1522

    Мы играем за ведьму, повелеваем чертями и режемся в карточного «дурака»!

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