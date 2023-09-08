Продолжается краудфандинг на выпуск видеоигры «Василиса и Баба Яга» по русским сказкам

На Boomstarter продолжается сбор средств на выпуск видеоигры «Василиса и Баба Яга», вдохновлённой русскими сказками и народным фольклором.

«Василиса и Баба Яга» — двухмерный приключенческий платформер, в котором игрок берёт на себя роль как самой девушки Василисы, так и её куклы, которая помогает хозяйке. Злая мачеха отправила Василису ночью за огнём к Бабе Яге, поэтому девушке предстоит преодолеть множество опасностей и постараться вернуться из этого путешествия целой и невредимой.

У игры уже есть демоверсия, доступная в Steam и VK Play.

Геймплей, по словам разработчиков, будет строиться вокруг выполнения разных поручений и заданий, которые могут быть как бытовыми, так и боевыми. Иногда придётся драться с мелкой нечистью, а иногда — прокрадываться мимо болотника и убегать от Бабы Яги.

До конца кампании остаётся неделя. Собрано примерно 556 из 900 тысяч рублей. В рамках краудфандинга можно заказать лоты с цифровым ключом, с коллекционным изданием, с сувенирами (тематические открытки и кулоны), с народными игрушками, иллюстрированной книгой и многим другим.

Кадры

Разработчики планируют выпустить игру во втором квартале 2024-го.