Голливудский продюсер Акива Голдсман вместе со своей компанией Weed Road Pictures заключил многолетний контракт со студией MGM Television («Рассказ служанки», «Фарго») на производство двух сериалов. Ранее у продюсера был неэксклюзивный контракт с Imagine Television на два года.

Голдсман выступит исполнительным продюсером и сценаристом сериала по мотивам культового научно-фантастического цикла Ларри Нивена «Мир-Кольцо». Шоу выйдет на сервисе Amazon, который приобрёл права на экранизацию ещё в 2017-м. Оно расскажет историю Луиса Ву, скучающего человека, который отмечает свой 200-й день рождения на Земле будущего. В книге Ву в составе экспедиции отправился к невообразимо огромному Миру-Кольцу, построенному вокруг далёкой звезды. Первый том цикла увидел свет в 1970-м.

Кроме того, Голдсман и его компания спродюсируют сериал Aurora Rising («Восхождение Авроры») по мотивам одноимённого цикла подростковой фантастики за авторством Джея Кристоффа и Эми Кауфман. Действие книги разворачивается в 2380 году в «Академии Аврора», где выпускаются звёздные кадеты. Главный герой по имени Тайлер Джонс получает своё первое задание, на которое берёт разношерстную команду. И в ходе миссии кадеты спасают из межпространства девушку Аврору, само появление которой может привести к войне. Первая книга цикла вышла в мае 2019-го, на русском пока не издавалась.

Акива Голдсман — продюсер с внушительным портфолио, в котором есть как заметные успехи («Игры разума», «Я — легенда», «Я, робот»), так и значительные провалы («Тёмная башня», «Меч короля Артура»). В последнее время Голдсман и его студия всё чаще занимаются сериальными проектами — в их числе «Звёздный путь: Дискавери», «Титаны», «Конец детства» и другие.