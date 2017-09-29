Интернет-гигант Amazon намерен составить решительную конкуренцию Netflix в производстве собственных сериалов. Как сообщает Variety, сервис заказал производство сразу трёх фантастических сериалов по мотивам известных произведений. Нас ждут экранизации романов «Мир-Кольцо» Ларри Нивена и «Лавина» Нила Стивенсона, а также комикса «Лазарь».

«Мир-Кольцо» будет разрабатываться вместе со студией MGM. В основу сериала ляжет первая книга цикла, куда входит четыре романа. Сюжет истории разворачивается в мире далёкого будущего. Главный герой — 200-летний землянин Луис Ву — в составе экспедиции исследует невообразимый Мир-Кольцо, построенный вокруг далёкой звезды.

«Лавина» — культовый роман в жанре киберпанк, который рассказывает о виртуальной реальности под названием Метавселенная. В обычном мире Хиро Протагонист — всего лишь разносчик пиццы, но в Метавселенной он отличный хакер и воин. Хиро узнаёт о новом цифровом наркотике «Лавина», который опасен как в виртуальном мире, так и в реальном. Ожидается, что каждый эпизод сериала будет идти около часа. К производству сериала привлекут Paramount Television. Джо Корниш («Человек-муравей») и Фрэнк Маршал («Назад в будущее») займут кресла исполнительных продюсеров.

Сериал «Лазарь» возьмёт за основу события одноимённого комикса Грега Руки («Джессика Джонс»). В нём рассказывается об альтернативной версии мира, где всё разделено между правящими кланами-семьями. У каждой семьи есть свои друзья и свои враги. За клан всегда сражается только один человек — Лазарь, машина для убийства.

Рука, автор комикса, займётся сценарием проекта и займёт пост исполнительного продюсера вместе с Майклом Ларком («Первый мститель: Другая война»).

«Мир-кольцо» входит в эти списки Самые большие космические корабли: топ-10 Звёздные разрушители, хайлайнеры, титаны, корабли-матки… Давайте выясним, у какой фантастической вселенной — самый длинный.