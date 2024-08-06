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Просчитался, но где: Свен Винке думал, что Baldur's Gate 3 получится слишком короткой
Дмитрий Кинский
19 августа 13:36
438
1 минута на чтение
Гендиректор Larian Studios Свен Винке беспокоился, что Baldur's Gate 3 получится слишком маленькой из-за большого количества вырезанного контента.
По его словам, студия планировала сделать RPG еще больше. К примеру, Лунные Башни изначально состояли из двух башен, но на релизе осталась только одна.
Долгое время у нас были руины второй башни, но потом мы их удалили. <...> Причина, по которой мы так поступили, была чисто производственной. Игра попросту становилась слишком большой. Поэтому нам пришлось вырезать контент.
Винке отметил, что в Baldur's Gate 3 были и другие локации, от которых разработчикам пришлось в конечном итоге отказаться.
Я переживал, что игра получится слишком короткой. Но я, как известно, всегда очень плохо оценивал продолжительность наших игр.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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