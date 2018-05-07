В Сети появился первый трейлер второго сезона «Люка Кейджа» — одного из сериалов совместной разработки Marvel и Netflix. На этот пуленепробиваемый Христос из Гарлема столкнётся с противником, который обладает равной силой:

Известно, что во втором сезоне Люка Кейджа снова появится девушка-полицейский Мисти Найт — но на этот раз уже с бионической рукой. Кроме того, в шоу заглянет и Дэнни Ренд, Железный кулак.

Все серии второго сезона выйдут на Netflix 22 июня.