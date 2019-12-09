Пятая редакция настольной ролевой игры Werewolf: The Apocalypse выйдет в 2021 году

Студия Hunters Entertainment объявила о сотрудничестве с Paradox Interactive, владельцами прав на World of Darkness (Vampire: The Masquerade, Bloodlines 2, Mage: The Ascension), в рамках которого займётся разработкой пятой редакции настольной ролевой игры Werewolf: The Apocalypse.

«Оборотни» — одна из линеек Мира Тьмы, рассказывающего про современный мир, где обитают вампиры, оборотни, маги и прочие сверхъестественные существа. Мир Тьмы обычно скрыт от глаз смертных, но те, что узнают истину, борются за существование с ночными монстрами.

«Оборотни» — о том, как мы помогаем друг другу выживать, несмотря ни на что. Эта игра была первой кампанией, которую я вёл в качестве ведущего. Я верю, что её истории сейчас актуальнее и значимее, чем когда бы то ни было ранее. И именно поэтому мы рады вернуть её старым и новым поклонникам. Иван Ван Норман, продюсер Hunters Entertainment

В «Оборотнях» игроки берут на себя роли гару, детей двух миров: мира материального и мира Умбра (духовного). Сверхъестественные силы позволяют героям обращаться в волков по собственному желанию. Согласно глобальному сюжету, Гайя — наша родная Земля — умирает. За много поколений племена гару, некогда защитников планеты, разбрелись по земному шару. Племена разошлись во взглядах на цели и идеологии, и это ещё больше отдалило гару от истинной задачи — спасения Гайи.

Hunters Entertainment планирует выпустить пятую редакцию в 2021 году. Ранее у команды не было опыта работы над линейками «Мира Тьмы» — до этого они выпустили игру в духе «Очень странных дел» Kds on Bikes и научно-фантастические Outbreak: Undead и Altered Carbon (последнее — адаптация книг и сериала).

В Россию «Мир Тьмы» официально придёт к январю 2020-го, когда «Студия 101» разошлёт книгу правил Vampire: the Masquerade V20 — юбилейное издание линейки из «Классического Мира Тьмы». Издательство также планирует выпустить VtM V5 (новейшую редакцию «Вампиров») и Changeling: The Dreaming («Подменыши: Грёза»), рассказывающую о феях в человеческих телах.