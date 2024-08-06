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Рафаэль Колантонио анонсировал новую игру. Это будет смесь Dishonored и Fallout
Дмитрий Кинский
8 августа 16:27
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1 минута на чтение
WolfEye Studios, ответственная за Weird West, анонсировала пока что безымянный «иммерсив-сим» с примесью экшен-RPG.
Действие развернется в альтернативной Америке 1900-х, а геймплей будет напоминать Fallout и Dishonored.
Напомним, студию анонсировал Рафаэль Колантонио из Arkane, который работал над Dishonored и Prey.
На сайте WolfEye можно подать заявку на доступ к закрытому альфа-тестированию игры.

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Дмитрий Кинский
8 августа 16:27

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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