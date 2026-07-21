Райан Рейнолдс: новый фильм о Дэдпуле — будет! Но когда?





Впереди ещё будет кое-что. И в итоге, знаете, где-то когда-то будет ещё один фильм о Дэдпуле. Это будет здорово.



«Есть несколько действительно глубоких, малоизвестных вещей, которых, как мне кажется, не хватает в фильмах. Думаю, есть несколько таких моментов, которых не хватает и в некоторых комиксах. Безусловно, есть вещи, которые я очень люблю — то, что написал Фабиан Нициеза, просто невероятно. Джерри Дагган, мой друг, сочинял потрясающие комиксы.