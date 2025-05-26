КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Кукла. Реинкарнация»: зачем люди ходят на такие фильмы? Пробуем разобраться
«Громовержцы*» Marvel: битва с душевной пустотой при помощи огурцов
«Поле битвы: Земля». Как был создан величайший плохой фильм
Фильм «Очи»: рукотворная гуманистическая сказка

Классика

Как создавался «Трон: Наследие»: фильм, застывший на лезвии
«Нечто»: самый ненавистный культовый фильм
Новости

Райан Рейнольдс питчил Disney фильм по «Звездным войнам» с рейтингом R

Дмитрий Кинский
26 мая 17:42
152
1 минута на чтение
Райан Рейнольдс в подкасте The Box Office рассказал, что предлагал Disney фильм по «Звездным войнам» с рейтингом R.
По словам актера, для такого фильма даже не обязательно использовать культовых персонажей.
Под рейтингом R я не подразумеваю нечто вульгарное. Рейтинг R должен быть троянским конем для эмоций. Я всегда задаюсь вопросом, почему студии не хотят рискнуть чем-то подобным?
При этом Рейнольдс не хотел бы сняться в такой картине, а вот написать, спродюсировать или участвовать в закулисье — с радостью.
Напомним, следующим фильмом по «Звездным войнам» будет «Мандалорец и Грогу», а после — лента с Райаном Гослингом от режиссера «Дэдпула и Росомахи» Шона Леви.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики №258 (май 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #2025. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Статьи

Новости

Во 2 сезоне «Миротворца» будет «большое» камео

Новости

Фильм «Лило и Стич» за несколько дней собрал 341 миллион долларов

Новости

От Брэдбери до вымысла: популярную газету уличили в фейковом списке книг на лето
Возможно, синопсисы станут основной для будущих книг?

Новости

Кейпоп-звезды против бойз-бенда демонов в трейлере KPop Demon Hunters

Новости

CDPR все еще консультируется с Анджеем Сапковским по лору «Ведьмака»

Новости

Disney перенесла премьеры «Мстителей: Судный день» и «Секретные войны»
Теперь ленте придется конкурировать с «Дюной 3».

Новости

Owlcat анонсировала еще одну ролевую игру по Warhammer 40,000

Новости

Авторы «Голубоглазого самурая» выпустят мультфильм о Геракле. Джордж Мартин станет продюсером
События развернутся на юге США.

Новости

Киран Калкин сыграет в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы»
Он сыграет Цезаря Фликермана.

Новости

В первые выходные «Лило и Стич» заработают больше, чем «Белоснежка» за все время проката
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты