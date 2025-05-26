Райан Рейнольдс питчил Disney фильм по «Звездным войнам» с рейтингом R

Райан Рейнольдс в подкасте The Box Office рассказал , что предлагал Disney фильм по «Звездным войнам» с рейтингом R.

По словам актера, для такого фильма даже не обязательно использовать культовых персонажей.

Под рейтингом R я не подразумеваю нечто вульгарное. Рейтинг R должен быть троянским конем для эмоций. Я всегда задаюсь вопросом, почему студии не хотят рискнуть чем-то подобным?

При этом Рейнольдс не хотел бы сняться в такой картине, а вот написать, спродюсировать или участвовать в закулисье — с радостью.

Напомним, следующим фильмом по «Звездным войнам» будет «Мандалорец и Грогу», а после — лента с Райаном Гослингом от режиссера «Дэдпула и Росомахи» Шона Леви.

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