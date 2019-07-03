Актёр Рассел Кроу дал интервью радиоведущему Говарду Стерну, в котором рассказал о предложении режиссёра «Властелина колец» Питера Джексона. Оказывается, Кроу мог сыграть в фильме Арагорна, но в итоге артист отказался от этой роли.

Джексон позвонил Кроу и спросил о роли в «Братстве кольца»:

Я не был уверен, что Питер Джексон действительно хотел увидеть меня в картине. Думаю, тогда его попросили поговорить со мной, поскольку в тот момент со мной хотели работать все.

Рассел Кроу, актёр

Актёру тогда показалось, что интонации Джексона по телефону расходились с тем, что режиссёр предлагал на самом деле. Кроу посчитал, что выбор постановщика ограничивают. В итоге на роль Арагорна взяли Вигго Мортенсена — и Кроу ничуть об этом не жалеет:

Инстинктивно я думал, что Джексон уже к кому-то присматривался — им оказался Вигго. Режиссёру должно быть позволено нанимать того актёра, которого он хочет.

Рассел Кроу, актёр

Артист также подтвердил, что продюсеры предлагали ему 10% от домашних сборов. Если бы Кроу согласился, то итоговой гонорар составил 100 миллионов долларов.

Сейчас Кроу можно будет увидеть в драматическом мини-сериале Showtime «Самый громкий голос в комнате», который стартовал 30 июня.

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