Актёр Рассел Кроу дал интервью радиоведущему Говарду Стерну, в котором рассказал о предложении режиссёра «Властелина колец» Питера Джексона. Оказывается, Кроу мог сыграть в фильме Арагорна, но в итоге артист отказался от этой роли.
Джексон позвонил Кроу и спросил о роли в «Братстве кольца»:
Я не был уверен, что Питер Джексон действительно хотел увидеть меня в картине. Думаю, тогда его попросили поговорить со мной, поскольку в тот момент со мной хотели работать все.
Рассел Кроу, актёр
Актёру тогда показалось, что интонации Джексона по телефону расходились с тем, что режиссёр предлагал на самом деле. Кроу посчитал, что выбор постановщика ограничивают. В итоге на роль Арагорна взяли Вигго Мортенсена — и Кроу ничуть об этом не жалеет:
Инстинктивно я думал, что Джексон уже к кому-то присматривался — им оказался Вигго. Режиссёру должно быть позволено нанимать того актёра, которого он хочет.
Рассел Кроу, актёр
Артист также подтвердил, что продюсеры предлагали ему 10% от домашних сборов. Если бы Кроу согласился, то итоговой гонорар составил 100 миллионов долларов.
Сейчас Кроу можно будет увидеть в драматическом мини-сериале Showtime «Самый громкий голос в комнате», который стартовал 30 июня.
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