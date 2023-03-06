Рассел Т. Дэвис полностью сфокусировался на «Докторе Кто»

Рассел Т. Дэвис решил полностью сфокусироваться на «Докторе Кто», а потому он не будет работать на сторонними проектами, пока занимает должность шоураннера сериала.

Предыдущий шоураннер Крис Чибнелл привел сериал к снижению рейтингов и разочаровавшим фанатов ретконам сюжета.

Дэвис же надеется вновь вызвать интерес к «Доктору Кто» — в том числе с помощью элементов, которые изначально сделали перезапуск франшизы успешным.

Также Рассел решил вернуться, чтобы рассказывать истории в большем масштабе, чем когда-либо прежде. И партнерство BBC с Disney (вместе с увеличенным бюджетом) этому только способствует.

Однако новый-старый шоураннер намерен оставаться верным тому, что делает «Доктора Кто» таким культовым сериалом.