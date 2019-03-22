Возвращаем нашу нечастую рубрику «Раздача», в которой рассказываем про акции в различных магазинах и сервисах, где можно бесплатно получить себе в коллекцию те или иные видеоигры.

Благотворительный сайт Humble Bundle, который время от времени продаёт цифровые версии книг, игр, музыки и комиксов по сниженной цене, предлагает забрать научно-фантастическую адвенчуру Tacoma (от создателей квеста Gone Home) до 24 марта. Чтобы получить игру, необходимо подписаться на новостную рассылку Humble Bundle. После этого можно будет загрузить версию игры без DRM.

А в магазине Epic Store Games можно добавить в библиотеку мистический триллер Oxenfree. Раздача традиционно будет две недели, до 4 апреля. Следующей игрой в очереди станет головоломка The Witness от Джонатана Блоу (автор Braid).

Знаете ещё про какие-то акции? Расскажите!