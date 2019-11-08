В магазине Epic Games Store началась очередная раздача инди-игр. Пользователи могут добавить в коллекцию:
- Nuclear Throne — постапокалиптический шутер с видом сверху в духе roguelike с процедурной генерацией уровней. После победы над главным боссом игра начинается сначала — и в ней появляются новые враги и уровни.
- Ruiner — динамичный киберпанк-шутер, действие которого происходит в 2091 году в мегаполисе Ренгок. Мы берём на себя роль киборга-социопата, который выступает против системы. При помощи таинственной хакерши он пытается найти своего брата, похищенного корпорацией. Часть музыки написал Сусуму Хирасава — композитор аниме «Паприка» и «Актриса тысячелетия». Саундтрек мы в своё время выделяли в рамках музыкального дайджеста.
Обе игры можно забрать до 14 ноября. Им на смену придёт The Messenger — экшн-платформер, где мы берём на себя роль ниндзя и сражаемся против демонов.
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