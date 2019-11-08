Мастер-класс: Как оживить образ Персонаж — это ваш актёр. И его надо научить, как играть.

Сексуальные героини мультфильмов: Топ-10 Наши любимые нарисованные красавицы — от Эйприл и Гаечки до главного секс-символа СССР.

Средневековые замки: устройство и осада Валы и башни, волчьи ямы и смоляные носы, цвингеры и донжоны, а также сортиры прямо на стенах.

«Песни Гипериона» — вселенная Дэна Симмонса Парадоксальный и глубоко проработанный мир, невероятные масштабы и удивительная детализация, потрясающие воображение звездные баталии и тонкие психологические конфликты — рассказываем о вселенной «Песен Гипериона».