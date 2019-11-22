Новая неделя — новая возможность пополнить библиотеку игр. На этот раз к традиционной раздаче Epic Games Store присоединилась благотворительная площадка Humble Bundle.

В EGS можно забрать тактический «роуг-лайт» Bad North, в котором игроку предстоит взять на себя защитников небольшого острова и оборонять его от агрессивных викингов. В числе главных особенностей — система апгрейда, процедурная генерация острова и система управления юнитами.

Акция продлится до 29 ноября, после чего на «раздачу» попадёт яркий платформер с одиночным и кооперативным прохождением Rayman Legends, один из самых знаковых за последние годы.

А на странице Humble Bundle можно забрать 2D-экшен с элементами стелса в духе 70-х Serial Cleaner, в котором игрок берёт на себя роль профессионального уборщика мест преступлению. Главному герою придётся прибывать на места раньше полицейских и там убирать кровь, избавляться от тел и прятать все улики.

Акция действует до 24 ноября — или пока не закончатся ключи.