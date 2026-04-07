Разработка Star Wars Eclipse сильно буксует, а инвестиции могут прекратиться

Разработка Star Wars: Eclipse от Quantic Dream по-прежнему далека от стабильной фазы. По данным Insider Gaming, значительная часть игры уже готова, однако в последние месяцы прогресс практически остановился.
Ситуацию осложняет позиция NetEase: компания отказалась расширять команду Quantic Dream, сосредоточившись на Spellcasters Chronicles. Если проект покажет слабые финансовые результаты, издатель может пересмотреть свои обязательства по Star Wars: Eclipse и сократить инвестиции.
Spellcasters Chronicles — условно-бесплатная MOBA, которая вышла в феврале 2026 года, но так и не смогла привлечь одновременно больше тысячи пользователей.
Источники Insider Gaming считают, что даже при сохранении финансирования до релиза Star Wars Eclipse остается несколько лет.