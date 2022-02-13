Рэй Стивенсон присоединился к актёрскому составу «Асоки»

The Hollywood Reporter сообщает, что Рэй Стивенсон пополнил каст «Асоки», грядущего сериала по «Звездным войнам». Актёр известен по ролям в фильмах «Тор» и «Каратель: Территория войны», а также сериалах «Рим», «Викинги» и «Чёрные паруса».
Пока неясно, кого сыграет Стивенсон, но согласно некоторым источникам, он будет злодеем в шоу и сыграет некоего адмирала… но не Трауна. Этот знаменует также возвращение актёра во вселенную «Звездных войн» после озвучивания мандалорца Гара Саксона в сериалах «Звездные войны: Повстанцы» и «Войны клонов».
Детали сюжета держатся в секрете, но по синопсису Тано путешествует из одного конца галактики в другой в поисках гранд-адмирала Трауна, бывшего командующего Империей.
Розарио Доусон исполнит главную роль, а в актёрский состав также входят Мэри Элизабет Уинстэд, Иванна Сахно и Наташа Лю Бордиццо. Хейден Кристенсен вновь сыграет Энакина Скайуокера. Сценаристом шоу выступит Дэйв Филони, автор «Войн клонов» и «Повстанцев».
Съёмки «Асоки» должны начаться в Лос-Анджелесе в конце апреля.
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