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Новости

Реклама нового «Человека-паука» стала самой дорогой в истории Голливуда

Дмитрий Кинский
31 июля 13:04
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По данным издания Deadline, рекламная компания «Человека-паука: Новый день» обошлась Sony в 309 миллионов долларов.
Это абсолютный рекорд для голливудских фильмов. Предыдущим лидером был «Человек-паук: Вдали от дома» 2019 года, маркетинг которого стоил 288 миллионов.
Вице-президент Sony по стратегии бренда Джеффри Годсик отметил, что новый супергеройский блокбастер — фильм для зрителей от 8 до 80 лет.
В продвижении картины участвует 165 брендов. Пять из них появятся в ленте в качестве продакт-плейсмента: пицца Little Caesars, смартфон Samsung, компьютер ASUS, автомобили BMW и коктейли Liquid I.V.
Также фильм продвигают через популярные у молодежи игры: Fortnite и PUBG Mobile.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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