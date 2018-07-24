Как сообщает Deadline, Дэвид Литч («Взрывная блондинка», «Дэдпул 2») ведёт переговоры о съёмке ремейка «Выхода дракона». Оригинальный фильм с Брюсом Ли в главной роли вышел в 1973 году.

Сюжет «Выхода дракона» строится вокруг бойцовского турнира. Его на уединённом острове организует подозреваемый в торговле наркотиков делец Хан. Полицейские обращаются за помощью к шаолиньскому монаху Ли, который может поучаствовать в состязании, разоблачить преступника и выбраться с острова живым. Картина, которой в этом году исполняется 45 лет, по праву считается культовой и первой популяризирующей на Западе восточные единоборства.

Неизвестно, кто именно будет отвечать за сценарий ремейка. Кроме того, у фильма нет даже предполагаемой даты выхода.