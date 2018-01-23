Портал The Hollywood Reporter сообщает, что американский рестлер и актёр Джон Сина ведёт переговоры о главной роли в экранизации видеоигры Duke Nukem.
За адаптацией стоит продюсерская студия Майкла Бэя Platinum Dunes. Пока что у фильма нет ни режиссёра, ни сценариста, но последнего будут искать уже в ближайшее время. Предполагается, что сценарий будет написан специально под Сину в роли Дюка.
Напомним, Duke Nukem — это серия фантастических пародийных и даже неполиткорректных шутеров, в которой высмеивались главные герои и сюжеты боевиков 80-х и 90-х. Первая игра вышла в 1991 году, а последнюю, Duke Nukem Forever, выпустили в 2011 году — лишь спустя 14 лет после анонса.
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