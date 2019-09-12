Ретровейв-группа Magic Sword даст концерты в России, Беларуси и Украине

Дорогие друзья, а вы слышали про ретровейв-группу Magic Sword? Три загадочных музыканта в балахонах с неоновой подсветкой покорили сердца слушателей по всему миру — настолько, что их композиции включили в саундтрек второй части Hotline Miami и трейлер «Тор: Рагнарёк»!

In Face of Evil играла в этом трейлере

Команда музыкантов впервые даёт тур в Европе, и он включает в себя концерты в России, Беларуси и Украине. По такому поводу делимся ссылками на встречи:

Москва — 19 сентября — клуб «Город»

Санкт-Петербург — 20 сентября — клуб «Сердце»

Минск — 21 сентября — клуб «Брюгге»

Киев — 22 сентября — клуб MonteRay

Билеты можно приобрести сайтах forestbooking.org (для Москвы и Питера), а на концерт в Минске — на сайте http://wakeupagency.by/concerts/magicsword/.

А вот здесь можно ознакомиться с полной программой тура: