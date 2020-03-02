Элай Рот, который стал постановщиком фильма по Borderlands, на выставке PAX East поделился мыслями по поводу своего назначения и работы с Gearbox Software. Судя по всему, он очень доволен.

Это безумная семья. Здорово, когда ты работаешь вместе с Рэнди Питчфордом и Крэйгом Мазиным, который написал сценарий для «Чернобыля», и можешь привнести в фильм щепотку «Хостела». Я очень взволнован. Думаю, фильм получится отличным. Мы только начали им заниматься, поэтому мне пока нечем поделиться.

Также режиссер поделился довольно необычной задумкой: он хочет привлечь к съемкам настоящих косплееров и жестоко убить их в фильме.

Не знаю, получится ли у нас это сделать, но я хочу пригласить на съемки самых сумасшедших косплееров и убить их в фильме. Я не хочу просто добавить их в картину для галочки: «О, гляньте, тут косплеер!» Я хочу, чтобы их сокрушило нечто ужасное. Чтобы их постигла какая-нибудь ужасная смерть. <…> При создании мира мы хотим найти людей, добавить их в фильм и покалечить. Делать с ними ужасные вещи.

Напомним, в центре внимания экранизации Borderlands будет Лилит, которая отправляется на Пандору, чтобы спасти дочь хозяина космической тюрьмы в обмен на свободу. Говорят, в фильме появятся и другие знакомые персонажи вроде Железяки.