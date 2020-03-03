В 2013 году Джефф Уодлоу («Пипец 2») был назначен на должность сценариста и режиссера «Силы Икс», однако после выхода и успеха «Дэдпула» проект заглох. Теперь же в интервью ComicBookMovie он рассказал, в чем заключалась его изначальная задумка.

В моей версии «Силы Икс» (она больше не имеет значения, так как в «Дэдпуле 2» появился Кейбл, а я писал сценарий еще до выхода первой части) я задался вопросом: если «Люди Икс» — история о мутантах из частной школы Росомахи и Профессора Икс, которых забирает «Черный дрозд», то что насчет мутантов, которые вынуждены посещать обычную школу? Как насчет тех, у кого нет благодетеля, который бы искал их? Как насчет детей, которые сами по себе? Тогда бы мы представили более темного и воинственного наставника — Кейбла.

Джефф планировал снять трилогию про группу таких мутантов. В первом фильме в центре внимания были бы дети, которые сражаются за то, во что они верят. Однако к третьей части эта команда бы подросла, изменилась, сменила состав и превратилась в эдакое подразделение, выполняющее спецоперации.

В разговоре с журналистами Уодлоу также оставил послание для Кевина Файги, согласно которому он все еще готов работать над фильмами на основе «Людей Икс».

Кевин Файги, если ты читаешь это, то я сделаю все, чтобы приложить руку к твоим версиями «Людей Икс» и «Силы Икс». Я стал режиссером из-за комиксов 90-х, потому что очень их люблю. Для меня было мечтой написать сценарий для «Силы Икс» и встретиться лично с Робом Лайфелдом.

По словам Джеффа, он признателен даже за то, что ему дали возможность написать сценарий для отмененной трилогии.