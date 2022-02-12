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    Новости

    Режиссёр «Бегущего в лабиринте» экранизирует комикс «Предвестник»

    12 февраля 2022
    12.02.2022
    37
    0 минут на чтение
    Режиссер «Бегущего в лабиринте» экранизирует комикс «Предвестник»

    Согласно Deadline, режиссёр Уэс Болл, поставивший «Бегущего в лабиринте», возьмётся за экранизацию комикса «Предвестник», проекта от Paramount и Valiant Comic. Сценарий напишет Эндрю Лэнэм, ранее работавший над «Шан-Чи».

    Оригинальный комикс повествует о группе подростков со сверхспособностями. Они противостоят злой корпорации, которая хочу использовать их силы.

    Голливуд уже много лет хочет экранизировать «Предвестника»: информация о возможной экранизации появилась ещё в 2012 году. Возможно, Уэсу Боллу удастся наконец-то перенести сюжет комикса на экраны.

    В 2018 году появились сведения, что к картине присматриваются актёры Ней Сентинео и Дилан О’Брайен, но это не было подтверждено. Тем не менее работа над проектом под руководством Болла пока что находится на самых ранних этапах, поэтому новости актёрского состава вряд ли раскроют в ближайшее время.

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