Режиссёр «Бегущего в лабиринте» экранизирует комикс «Предвестник»

Согласно Deadline, режиссёр Уэс Болл, поставивший «Бегущего в лабиринте», возьмётся за экранизацию комикса «Предвестник», проекта от Paramount и Valiant Comic. Сценарий напишет Эндрю Лэнэм, ранее работавший над «Шан-Чи».

Оригинальный комикс повествует о группе подростков со сверхспособностями. Они противостоят злой корпорации, которая хочу использовать их силы.

Голливуд уже много лет хочет экранизировать «Предвестника»: информация о возможной экранизации появилась ещё в 2012 году. Возможно, Уэсу Боллу удастся наконец-то перенести сюжет комикса на экраны.

В 2018 году появились сведения, что к картине присматриваются актёры Ней Сентинео и Дилан О’Брайен, но это не было подтверждено. Тем не менее работа над проектом под руководством Болла пока что находится на самых ранних этапах, поэтому новости актёрского состава вряд ли раскроют в ближайшее время.