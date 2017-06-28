Режиссёр Эдгар Райт рассказал, почему он никогда не посмотрит фильм «Человек-муравей»

Режиссёр Эдгар Райт рассказал, почему он никогда не посмотрит фильм «Человек-муравей»

Многим поклонникам режиссёра Эдгара Райта (трилогия «Кровь и мороженое», «Скотт Пилигрим против всех») известна печальная история о том, как он работал над блокбастером «Человек-муравей». Студия Marvel разорвала контракт с режиссёром из-за «творческих разногласий», и в итоге фильм снял Пейтон Рид.

Издание Upprox во время одного из интервью спросило у Райта, посмотрел ли он в итоге фильм, над которым работал около 10 лет.

Я не видел его и даже не смотрел трейлер. Знаете, это похоже на то, как если бы меня вдруг спросили: «Хочешь посмотреть, как твоя бывшая занимается сексом?» Режиссёр Эдгар Райт

Райт также рассказал, что он видел Человека-муравья в фильме «Первый мститель: Противостояние» и был доволен тем, как Полл Радд воплотил персонажа.

Я сказал: «Знаешь, я не видел фильм [«Человек-муравей»] и никогда его не посмотрю, но я смотрел «Противостояние», и ты был там самым смешным. Эдгар Райт

Однажды режиссёр по случайности чуть не посмотрел картину. В самолёте пассажир рядом с ним начал смотреть «Человека-муравья», и Райту пришлось с головой уйти в работу.

Фильм о Человеке-муравье, который вышел на экраны в 2015 году, Эдгар Райт должен был снимать вместе со сценаристом Джо Корнишем, однако позже покинул проект из-за разногласий. После этого он решил закончить сценарий к фильму «Малыш на драйве», идею которого разрабатывал несколько лет. Картина выходит в кинотеатрах 17 августа.

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