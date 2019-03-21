Режиссёр Джефф Уодлоу, снявший вторую часть комедийного супергеройского боевика «Пипец 2», поставит для студии Constantin Film экранизацию комикса Danger Girl, пишет Deadline.

Сценарий к фильму писал Умайр Алим (Umair Aleem), ранее работавший лишь над боевиком с Брюсом Уиллисом «Спасение» 2015 года. Однако текст взялся переписывать сам Уодлоу, который ранее готовил сюжет второго «Пипца». Съёмки фильма запланированы на 2020 год.

Danger Girl — серия американских комиксов Джея Скотта Кэмпбелла (J. Scott Campbell ) и Энди Хартнелла (Andy Hartnell), начавшая выходить в 1998 году. В центре сюжета были три девушки-суперагента, а их приключения напоминали сюжеты «Ангелов Чарли», «Джеймса Бонда» и «Индианы Джонса». Всего вышло семь выпусков основной серии, а позднее издательство IDW запустило в работу спин-оффы и одиночные номера. В 2000 году THQ издала видеоигровую адаптацию для PlayStation One.

Экранизировать комикс собирались ещё с 2010 года — продюсер фильма «Хитман: Агент 47» Эдриан Эскари (Adrian Askarieh) объявил о начале работы, но никаких подвижек с тех пор не было. В ноябре 2017-го права на адаптацию купила Constantine Film.