Как сообщает The Hollywood Reporter, режиссёр Лука Гуаданьино, известный по драме «Зови меня своим именем» и ремейку «Суспирии», поставит для Warner Bros. новую экранизацию романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух».

Студия пытается запустить проект с 2017 года — тогда руководство планировало снять «женский ремейк». WB уже нашли сценариста и режиссёра, но идею фильма раскритиковали из-за того, что во главе картины о женщинах стояли мужчины.

Издание отмечает, что экранизация Гуаданьино будет ближе к оригинальному тексту, в её центре снова окажется группа мальчиков.

«Повелителя мух» экранизировали уже несколько раз — самой близкой к тексту считается адаптация 1963 года. В Голливуде за последние годы стало популярно переосмыслять основную идею романа, перенося действие в разный антураж. Так, например, канал The CW запускал фантастический сериал «Сотня», который поначалу опирался на те же идеи. А недавно Netflix выпустил сериал о подростках «Общество», рассказывающий о городе, где пропали все взрослые.