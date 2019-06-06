В начале июня режиссёр Рон Ховард, который завершал съёмки фильма про Хана Соло во вселенной «Звёздных войн», поделился мнением касательно провала картины. При указанном бюджете в 275 миллионов долларов (он может быть выше из-за пересъёмок) фильм собрал менее 400 миллионов, что сказалось на дальнейшем плане релиза.

Режиссёр выделяет несколько причин — среди них неудачное время проката и чересчур ностальгический тон, который лежит в основе. Также Ховард вспомнил и заниженные пользователями оценки на агрегаторах и троллинг в сети.

Особенно заметно на таких сайтах, как Metacritic и Rotten Tomatoes. Фанаты целенаправленно снижали рейтинг «Хочу посмотреть». Коллеги из Кремниевой долины объяснили мне, как работают подобные акции, и, хоть я и не принимаю это на свой счёт, всё равно чувствую себя ужасно.

Впрочем, постановщик заверил, что не принимает это на свой счёт, — просто расстроен сложившейся ситуацией.

Девятый эпизод «Звёздных войн» станет последней картиной по франшизе перед тем, как сага уйдёт на небольшой перерыв в формате полнометражных фильмов. Disney уже объявили даты выхода новых трёх картин — раз в два года, начиная с 2022-го.

В российский прокат «Скайуокер. Восход» выйдет 19 декабря.