Режиссёр Рон Ховард рассказал о причинах провала «Хана Соло» — среди них троллинг в сети Кот-редактор 06.06.2019 Новости, Яндекс 771 1 минута на чтение В начале июня режиссёр Рон Ховард, который завершал съёмки фильма про Хана Соло во вселенной «Звёздных войн», поделился мнением касательно провала картины. При указанном бюджете в 275 миллионов долларов (он может быть выше из-за пересъёмок) фильм собрал менее 400 миллионов, что сказалось на дальнейшем плане релиза. Режиссёр выделяет несколько причин — среди них неудачное время проката и чересчур ностальгический тон, который лежит в основе. Также Ховард вспомнил и заниженные пользователями оценки на агрегаторах и троллинг в сети. Особенно заметно на таких сайтах, как Metacritic и Rotten Tomatoes. Фанаты целенаправленно снижали рейтинг «Хочу посмотреть». Коллеги из Кремниевой долины объяснили мне, как работают подобные акции, и, хоть я и не принимаю это на свой счёт, всё равно чувствую себя ужасно. Впрочем, постановщик заверил, что не принимает это на свой счёт, — просто расстроен сложившейся ситуацией. Девятый эпизод «Звёздных войн» станет последней картиной по франшизе перед тем, как сага уйдёт на небольшой перерыв в формате полнометражных фильмов. Disney уже объявили даты выхода новых трёх картин — раз в два года, начиная с 2022-го. В российский прокат «Скайуокер. Восход» выйдет 19 декабря. Читайте также «Хан Соло» — это «11 друзей Оушена» в космосе 20.05.2018 Мы не ждали от этого фильма слишком многого, но он сумел приятно нас удивить. Почему провалился «Хан Соло» и какие выводы сделает Disney 11.06.2018 Была ли это месть фанатов за «Последних джедаев»? Или конкуренция? Или недостаток феминизма? Продолжат ли теперь снимать «Истории», и уволят ли главу Lucasfilm? Кадры девятого эпизода «Звёздных войн» — «Скайоукер. Восход» 22.05.2019 Наконец-то нам показали долгожданных Рыцарей Рен! Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: