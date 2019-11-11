По данным Deadline, режиссёр Дэвид Ф. Сэндберг, снискавший славу после выхода супергеройского «Шазама!», возвращается на ниву хорроров. Теперь постановщик поработает для Netflix, для которого снимет экранизацию комикса The Unsound издательства BOOM! Studios.

Сценарий пишет Скайлар Джеймс (29 Mole Street), а продюсировать проект будут компании Mångata и сама BOOM! Studios.

Сюжет The Unsound разворачивается вокруг девушки-психиатра, которая отправляется в мрачную и загадочную психиатрическую лечебницу. Когда-то здесь работала её мама, но теперь та сама стала пациенткой. Шаг за шагом, девушка будет всё больше узнавать об этом зловещем месте и приоткрывать тайны прошлого своей матери.

Ранее Дэвид Ф. Сандберг отличился хоррорами «И гаснет свет…» (вырос из короткометражки «Без света») и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла».

Съёмки стартуют в 2020-м.