Режиссёр Ридли Скотт в рамках промо-кампании новой части «Чужого» дал интервью порталу HollywoodXYZ.com. В нём он рассказал о своём видении вселенной и раскритиковал режиссёров, снимавших прочие части.

По его словам, режиссёры  Джеймс Кэмерон, Жан-Пьер Жёне и Дэвид Финчер, снимавшие сиквелы «Чужого», совсем не пытались расширить вселенную.

Я думаю, мы сделали вселенную шире, чем когда-либо. Другие [режиссёры] снимали экшен в стиле «стреляй-стреляй-мочи-мочи», но я думаю, им стоило ответить на вопросы, которые поставил первый фильм. Это позволит раскрыть вселенную фильма куда более интересными способами, чем просто преследование монстрами в коридорах.

Режиссёр Ридли Скотт

Остаётся лишь надеяться, что Ридли Скотт даст ответы на многочисленные вопросы, которые он сам поставил в «Прометее». Узнать всё это мы сможем 18 мая.

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