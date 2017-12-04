Режиссёр Ридли Скотт рассказал журналистам издания Entertainment Weekly, что ждёт в будущем франшизу «Чужие». Это весьма животрепещущие вопрос, и вот почему. Во-первых, фильм едва вышел за порог окупаемости. В домашнем прокате он показал не самые лучшие результаты (бюджет: 97 млн долларов, сборы по Америке: 74 млн долларов, сборы в мире: 240 млн долларов). Во-вторых, в картине много пробелов в сценарии, которые сильно бросаются в глаза.
Про них мы писали в обзоре
«Чужой: Завет»: слабоумие, отвага и дивные андроиды
Продолжение «Прометея» вышло немного лучше. Но лишь благодаря появлению Чужого и игре Фассбендера.
Ридли Скотт уверил журналистов, что он планирует снять в отдалённом будущем ещё один фильм. Вот только описание грядущей картины вряд ли порадует фанатов «Чужих».
Мы снимем [ещё один фильм]. Я думаю, мы должны держаться подальше от всего, что связано с Чужими. Люди говорят так: «Нужно больше пришельцев, больше пожираний лиц, больше разорванных грудных клеток». Именно поэтому я показал в «Ковенанте» несколько подобных сцен. Но я считаю, что нужно снимать что-то новое, искать новые решения. Я думаю, что искусственный интеллект становится опаснее и интереснее, чем когда бы то ни было.
Журналисты удивились, ведь андроиды никогда не были самым главным во франшизе «Чужой». Но Ридли Скотт считает иначе:
[Майкл] Фассбендер играл искусственный интеллект. Иэн Холм [из «Чужого] был ИИ; Рой Бэтти был ИИ, даже Рэйчел [из «Бегущего по лезвию»].
Как же после этих слов не вспомнить одну из самых запоминающихся сцен «Завета». Впрочем, не все зрители хотели её вспоминать.
А как вы считаете, в каком направлении стоит развивать вселенную Чужих?
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