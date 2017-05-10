18 мая в российский прокат выходит новый фильм Ридли Скотта «Чужой: Завет». На фильм возложено много надежд, ведь после неоднозначного «Прометея» многие ждут возвращения ксеноморфов и умных учёных. Режиссёр пообещал , что «Завет» даст ответы на вопросы зрителей и расширит вселенную «Чужих». Западные журналисты и критики уже посмотрели картину и, в общем, неплохо её оценили. Мы выбрали из рецензий самое главное.

Тодд Маккарти, автор издания The Hollywood Reporter, поставил «Чужому» 90/100. Он описывает фильм как «прекрасный научно-фантастический триллер, полный сюрпризов». Рецензент проводит аналогию с фильмом «Космическая одиссея 2001 года», сравнивая бортовой компьютер HAL с андроидом Уолтером (Майкл Фассбендер). Кроме того, совпадают и завязки — в обоих фильмах люди в криосне отправляются к новым планетам. Маккарти хвалит игру Фассбендера, который здесь воплощает двух андроидов. По словам рецензента, актёру удалось показать тонкую грань, разделяющую двух похожих персонажей.

Автор также отмечает, что «Завет» достиг почти идеального баланса. В фильме нашлось место умным рассуждениям, изобретательному экшену и ответам на многочисленные вопросы.

Драма подаётся очень изысканно, и, в отличие от многих других франшиз, где её нещадно растягивают, здесь она сервирована без всяких излишеств. Драма располагает к экшену и напряжению — всему тому, чего ждёт от фильма широкая аудитория. И даже больше. Тодд Маккарти, автор The Hollywood Reporter

Родриго Перез, обозреватель портала The Playlist, поставил фильму 75/100. Он считает ленту достойным ответом всем хейтерам Ридли Скотта. По его словам, режиссёр уходит глубже в философские рассуждения «Прометея» и активно развивает сюжетную линию прошлого фильма. Ему уже не так интересно показывать пришельцев, которые раздирают на части людей.

Перез тоже выделяет актёрскую игру Фассбендера. Обозреватель восторгается образом андроида Дэвида.

Дэвид — с холодным взглядом, расчётливый, с детским любопытством отрывающий крылья у мушек, — звезда этого шоу. Вряд ли для вас это станет сюрпризом: Фассбендер просто берёт и похищает всё внимание. Родриго Перез, автор The Playlist

Питер Дебрюдж, постоянный критик Variety, поставил 60/100. Рецензент успокаивает фанатов — Ридли Скотт вернулся к корням и снова снимает хоррор. В ленте есть место жестоким и чудовищным сценам смерти от лап ксеноморфов. Но Дебрюдж отмечает, что зрители всё это уже видели: все знают, что произойдёт от начала заражения и до момента, когда из груди жертвы вылезет чудовище. Такие же ощущения получаешь от просмотра фильмов про зомби: там тоже герои не в курсе правил жанра, и их метания обескураживают.

По мнению критика, главным новшеством в фильме стала двойственная роль Майкла Фассбендера.

[…] Уолтер и Дэвид, оба сыгранные Фассбендером с одинаковым «покерфейсом», заставляют нас гадать о пристрастиях андроидов. Один стал злодеем фильма, другой послужил трагическим героем; один способен познать любовь, другой не осознаёт главный парадокс, что «созидание» возможно только за счёт бесконечных потерь. Питер Дебрюдж, автор Variety

Кэт Кларк, автор портала TimeOut, поставила фильму 60/100. По её мнению, Ридли Скотт очень правильно решил акцентировать внимание на Дэвиде — создании пострашнее любых ксеноморфов. К несчастью, как считает Кэт, в фильме больше не на что смотреть.

В действительности это шоу Дэвида/Уолтера. Чтобы не слишком спойлерить, лишь скажу, что игра Фассбендера пробирает до мурашек. «Завет» заимствует прекрасный дизайн «Прометея». Сценарий снова старается выглядеть умным, задавая вопросы вроде «Кто мы? Откуда мы пришли?». Чего действительно не хватает, так это ярких и запоминающихся сцен, которые бы неделями преследовали вас в кошмарах, — типа самостоятельного кесарева сечения героини Нуми Рапас в «Прометее» или появления грудолома в «Чужом». […] Кэт Кларк, автор TimeOut