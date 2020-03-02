Riot Games представила тактический шутер Valorant — он выйдет летом 2020-го

Riot Games (League of Legends) поделилась первыми подробностями о своей следующей игре — Valorant. Это командный тактический шутер, который сравнивают с Counter-Strike: Global Offensive и Rainbow Six: Siege.

Его действие разворачивается не во вселенной «Лиги» — это новый сеттинг, Земля недалёкого будущего. Игроки берут на себя роли агентов из разных стран и с разными способностями. В основе геймплея лежат матчи 5х5, команды играют 24 раунда, пока одна из них не наберёт 12 побед.

Разработчики пояснили, что делают ставку на киберспорт. Для этого они сделали упор на легко читаемую цветовую гамму, оптимизацию игры и сетевого соединения и активную разработку античита. Кроме того, они отказались от привычной системы «преимущество нападающего», когда игра при неравном пинге регистрирует попадание тому игроку, который начал стрелять первым.

Игра будет распространяться по модели F2P, продавать собираются декоративные скины. На старте игроков ждёт 10 персонажей и 5 карт. Выход намечен на лето 2020-го, даты ЗБТ и ОБТ не сообщаются.

Системные требования:

Рекомендуемые требования (для 60 кадров в секунду):

CPU: Intel i3-4150

GPU: Geforce GT 730

Максимальная производительность (144+ кадров в секунду):

CPU: Intel Core i5-4460 3,2 ГГц

GPU: GTX 1050 Ti

Минимальные требования (30 кадров в секунду):

CPU: Intel i3-370M

GPU: Intel HD 3000

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