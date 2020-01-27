Компания Riot Games объявила о старте открытого бета-тестирования Legends of Runeterra — стратегической карточной игры во вселенной League of Legends. Уже можно зарегистрироваться и скачать PC-клиент.
В открытой бете разработчики ввели режим ранговых игр и запустили первый ранговый бета-сезон, который продлится до релиза. В конце сезона игроков ждет награда — значок бета-сезона согласно наивысшему достигнутому рангу. В игре также появился общий для двух игр список друзей и чата, а также функция «вызвать на поединок».
Создатели также переработали стоимость игровой валюты, обновили ряд карт и добавили раздел «коллекция», где можно настроить внешний вид игры.
Весь прогресс, заработанный в бете, перенесётся на релизную версию. Точной даты пока нет, обещают в 2020-м — вместе с версией для мобильных устройств.
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